Vigili del fuoco mobilitati domenica mattina nella zona industriale

Nessuna persona è rimasta ferita

Trento – Allarme domenica mattina in zona industriale a Spini di Gardolo, per un principio d’incendio allo stabilimento di Vetri Speciali. Sul posto i vigili del fuoco della zona con i permanenti, che in breve tempo hanno messo in sicurezza l’area interessata. Nessun addetto è rimasto ferito.

Stampa PDF eBook