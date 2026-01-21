Emergenza a Lavis poco dopo le 5 di mercoledì mattina

Si è verificato un principio di incendio presso un capannone nella zona industriale di Lavis. L’evento ha interessato un’area di lavorazione di plastiche, dalle quali vengono ricavati oli combustibili. Il principio di incendio è stato gestito inizialmente in autonomia dal personale dell’azienda, che è intervenuto tempestivamente con gli estintori, riuscendo a spegnere le fiamme. Sul posto anche i tecnici Appa: “Non ci sono rischi per la popolazione”

Lavis (Trento) – A scopo precauzionale, e per il supporto in caso di eventuali criticità, è stata allertata la centrale dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con il Corpo permanente di Trento e il Corpo dei volontari di Lavis. Le operazioni si sono concentrate sulla messa in sicurezza dell’area e sulle verifiche all’interno del capannone, dove era presente fumo residuo. A seguito dell’incendio si è sviluppata una nube di fumo, che risulta in progressivo diradamento. Sul posto è intervenuta anche APPA, per effettuare le verifiche di competenza: attualmente la situazione è sotto controllo e non si registrano rischi per la popolazione.