L’Autobrennero si prepara alle 14 giornate da bollino nero

Gli orari serali e notturni sono i meno trafficati

NordEst – Il sistema di Autobrennero si mobilita per gli esodi estivi. Per chi non vuole trovarsi in coda, però, la scelta migliore resta quella di evitare i giorni caratterizzati dai maggiori picchi di traffico. Sono 14 le giornate da bollino nero in previsione tra luglio ed agosto, tutte in concomitanza dei fine settimana, 5 delle quali interesseranno contemporaneamente la carreggiata nord e la carreggiata sud: 13 e 26 luglio; 6, 16 e 23 agosto. Chi non potesse evitare di viaggiare in quei giorni, può valutare l’orario in cui partire. Gli orari serali e notturni sono i meno trafficati, ma i modelli previsionali di Autobrennero indicano per ogni fascia oraria di ogni giorno il livello di traffico atteso. Molte le attività volte a garantire in ogni condizione il miglior servizio possibile: dalla rimozione di tutti i cantieri al rafforzamento del personale, dalla configurazione dinamica della barriera al Brennero, alla laminazione del traffico in entrata.

“Per viaggiare tranquilli – osserva l’amministratore delegato Diego Cattoni – è opportuno viaggiare informati. La struttura della Società ha sviluppato una capacità previsionale davvero notevole. Autobrennero è in grado di indicare con precisione a chi viaggia che tipo di traffico incontrerà. Abbiamo giornate estive nelle quali il traffico medio della A22, di suo tutt’altro che scarso, raddoppia. Ciononostante, noi restiamo fedeli al nostro compito: garantire la massima capacità dell’arteria nella massima sicurezza e lo facciamo adottando tutte le misure necessarie tanto in termini di tecnologia che di personale. Non dimentichiamo che per i nostri territori, che vedono nel turismo un indotto importante, questi grandi flussi sono linfa vitale”.

“La macchina che si mette in moto per gestire i picchi di traffico estivi – commenta il presidente Hartmann Reichhalter – è molto complessa. Richiede una preparazione che comincia molti mesi prima e coinvolge numerosi soggetti. Solo così si può arrivare all’estate senza cantieri, fatto tutt’altro che scontato. A tutti loro va il mio ringraziamento. Mi riferisco ai collaboratori della Società, ma anche ai numerosi altri soggetti che concorrono alla sicurezza: Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Croce Rossa e Croce Bianca. La capacità dell’arteria sarà al suo massimo potenziale e questo sarà d’aiuto anche ad attenuare gli inevitabili disagi causati dai lavori sul ponte Lueg, che per il primo anno impattano sulla stagione estiva”.