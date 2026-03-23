Le 42 cabine trasportano 2700 persone all’ora

La denominazione è «Latemar» proprio come la Ski Area di cui ne fa parte, che si sviluppa fra le province di Trento e di Bolzano: l’opera, ha avuto un costo di 15.500.000 euro sostenuto in parte dalla Provincia di Trento, ed è stata realizzata nella stagione che celebra i 50 anni di collegamento fra le due località di Pampeago ed Obereggen e nel dicembre 2026 i 60 anni di costituzione della società Itap Spa

L’inaugurazione del nuovo impianto (Foto Luca Braito / Latemar)

Trento/Bolzano – Sono stati celebrati, sabato 21 marzo, due storici avvenimenti: l’inaugurazione della nuova cabinovia Latemar, entrata in funzione lo scorso dicembre, realizzata dalla società Itap Spa di Pampeago ed i 50 anni del collegamento sciistico tra Obereggen, Pampeago e Predazzo. Alla stazione a monte di Pampeago è avvenuto il taglio del nastro e la benedizione da parte di don Renzo Scaramella del nuovo impianto.

Presenti il presidente della società impianti Itap Spa Karl Schmid, il presidente della società Obereggen Latemar Spa e del Consorzio Fiemme-Obereggen Siegfried Pichler, gli amministratori delegati delle due società Piero De Godenz (Itap) e Benjamin Kirchmaier (Obereggen Latemar), il vice presidente e assessore della Provincia Autonoma di Trento allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca Achille Spinelli, l’assessore all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca Roberto Failoni, la consigliera provinciale Maria Bosin; Massimiliano Deflorian sindaco di Tesero di cui Pampeago è frazione, l’ex sindaca Elena Ceschini, il sindaco di Predazzo Paolo Boninsegna e Bernhard Daum, primo cittadino di Nova Ponente comune di cui Obereggen è frazione.

Oltre al personale altamente qualificato che opera in inverno e in estate nella stazione. A margine dell’inaugurazione, Piero De Godenz, amministratore delegato di Itap Spa, ha spiegato: “La cabinovia Latemar costituisce un investimento fondamentalmente per tutto il nostro comprensorio. Fin dai primi giorni di apertura abbiamo osservato la soddisfazione di tutte le componenti del territorio, dai residenti agli amministratori, fino agli ospiti italiani ed esteri per questo rilevante investimento”. Il presidente della Obereggen Latemar Spa Siegfried Pichler ha posto l’accento su un comprensorio che, da 50 anni, collega Trentino e Alto Adige rigorosamente con sci o snowboard.

“La scelta di collegare gli impianti delle due società” evidenzia Pichler “si è rivelata, col passare degli anni, lungimirante e ricca di soddisfazioni per entrambi. Oggi le nostre società vantano un comprensorio, il Latemar Dolomites, con 18 impianti e strutture annesse all’avanguardia, frutto di investimenti mirati. Altri investimenti sono in arrivo sul versante di Obereggen per offrire agli ospiti un comprensorio sempre più sicuro ed accattivante come la nuova seggiovia a 8 posti che, dalla prossima stagione invernale, sostituirà la seggiovia Obereggen”.

La nuova cabinovia Latemar di Pampeago da 10 posti ha sostituito la storica seggiovia Latemar, giunta al capolinea dopo 37 anni di attività: dal 1988 ha collegato ininterrottamente, ogni inverno e estate, la stazione a valle di Pampeago con le piste del comprensorio. Il nuovo impianto, fortemente voluto dalla società Itap SpA Pampeago che in dicembre festeggerà 60 anni dalla sua costituzione, è stato realizzato dal costruttore Doppelmayr ed ha comportato un investimento di 15,5 milioni di euro sostenuti dalla stessa Itap col fondamentale contributo della Provincia di Trento. Le caratteristiche: la nuova cabinovia, lunga 1085 metri, collega la stazione a valle di Pampeago, situata a 1760 metri di altitudine, con quella a monte a 2015 metri, superando un dislivello di 255 metri. Grazie alla velocità di 5 metri al secondo, la cabinovia è in grado di trasportare fino a 2700 persone all’ora, riducendo i tempi di risalita a soli 4 minuti.

Questo intervento rappresenta un passo decisivo verso il miglioramento della sicurezza, comfort, efficienza e capacità di trasporto, aumentando notevolmente l’accessibilità al cuore del comprensorio sciistico. L’innovativa cabinovia migliora l’esperienza di risalita, rendendola più rapida e piacevole: una nuova soluzione di trasporto sia per gli appassionati dello sci, snowboard, slittino che per tutti coloro intendano trascorrere una giornata in quota nel cuore di una Natura incontaminata.