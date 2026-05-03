L’Associazione Lotus – Oltre il tumore al seno promuove una nuova tappa del percorso Breast Unit on Tour

L’incontro si terrà il 5 maggio alle ore 20, presso la Sala Negrelli della Comunità di Primiero

Primiero (Trento) – La serata è rivolta alla popolazione, ai medici di Medicina Generale, al personale sanitario e agli amministratori locali, con l’obiettivo di offrire informazioni chiare e accessibili sul percorso diagnostico-

terapeutico del tumore al seno e sul ruolo delle associazioni di volontariato all’interno della Breast Unit. Per Lotus, essere presenti in modo capillare sul territorio non è una scelta organizzativa, ma un impegno concreto di vicinanza, ascolto e collaborazione con le comunità locali. Significa portare informazione validata e supporto umano nei luoghi in cui i bisogni emergono, costruendo relazioni dirette e continuative.

L’iniziativa. Si inserisce nelle varie attività organizzate da Lotus con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza attraverso modalità nuove e accessibili, capaci di toccare corde profonde e promuovere una cultura della prevenzione. La presidente Chiara De Pol sottolinea: “Le proposte delle associazioni sono fondamentali per avvicinare la popolazione a tematiche così delicate in modi diversi dal solito, rendendo più accessibile l’informazione della prevenzione”.

Che cos’è la Breast Unit. La Breast unit è un centro di senologia multidisiplinare, una nuova opportunità di cura e assistenza, regolata da specifiche linee guida nazionali. Permette di affrontare il tumore al seno con la sicurezza di essere seguiti da un team di specialisti dedicati, curati secondo i più alti standard europei e accompgnati nell’intero percorso di malattia. Una Breast Unit non è un luogo fisico, bensì un percorso unitario e multidisciplinare che va dalle indagini diagnostiche, aalla riabilitazione post-operatorio e durante i follow-up.

L’incontro a Primiero. Sono previsti gli interventi di: Chiara De Pol, presidente e le socie fondatrici di Lotus, dr.ssa Antonella Ferro, coordinatrice della Rete Clinica Breast Unit di Trento, specialisti del team multidisciplinare della Breast Unit. L’ingresso è libero. Per maggiori informazioni e per tutti gli altri eventi dell’associazione è possibile visitare il sito www.lotusassociazione.it o scrivere a lotus.associazione@gmail.com.