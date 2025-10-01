L’Alto Adige stanzia 71,5 milioni per 120 bus ecologici

Kompatscher: ‘Flotta Sasa a zero emissioni entro il 2031’

Trasporti: bus a idrogeno a Bolzano

Bolzano – La giunta provinciale di Bolzano ha stanziato 71,5 milioni di euro per rinnovare con autobus a zero emissioni la flotta della società “in house” Sasa. “Ci eravamo posti l’obiettivo della sostenibilità ecologica dei mezzi di trasporto in uso – ha commentato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher – e questa è una misura davvero impattante”. I fondi messi a disposizione serviranno per l’acquisto di 120 autobus a zero emissioni.

“Sarà Sasa, tramite le procedure di gara che dovrà seguire, ad individuare il tipo di sistema, se a batteria, a batteria e idrogeno o solo a idrogeno – ha aggiunto il presidente – e la scelta avverrà in base alla situazione in cui il mezzo viene utilizzato. La Sasa dovrà mettersi subito al lavoro, perché l’obiettivo è sostituire tutta la flotta entro il 2031”, ha concluso Kompatscher.