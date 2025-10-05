Lagorai, intervento notturno del soccorso alpino al bivacco Aldo Moro

Tre escursionisti tra i 25 e i 39 anni, residenti nelle province di Vicenza e Venezia, sono stati soccorsi nella notte sul Lagorai Orientale, nei pressi di Cima Bragarolo

NordEst – Il gruppo intendeva fermarsi per la notte al bivacco Aldo Moro, ma lo ha trovato inagibile. Il bivacco – come comunicato in estate dalla sezione Cai Fiamme Gialle, che ne è proprietaria – era stato rimosso lo scorso agosto per lavori di rifacimento. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo l’una di notte da parte degli stessi escursionisti. I tre erano illesi, ma si trovavano fuori sentiero ed erano fradici a causa della pioggia e della neve caduta nella notte.

La Centrale Unica di Emergenza, viste le condizioni meteo, ha chiesto l’intervento via terra della Stazione di Moena del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. Mentre il tecnico di centrale, in contatto telefonico, consigliava e indirizzava gli escursionisti a scendere lungo il sentiero 376, una squadra di quattro operatori della Stazione di Moena si è attivata, raggiungendo in fuoristrada l’attacco del sentiero per poi proseguire a piedi. I soccorritori hanno raggiunto i tre alle 4 del mattino, trovandoli illesi ma molto infreddoliti e affaticati. Una volta rifocillati, gli escursionisti sono stati accompagnati al mezzo del Soccorso Alpino e quindi a Passo Rolle, dove avevano lasciato la loro autovettura. L’intervento si è concluso alle 8 del mattino.