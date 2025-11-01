I malviventi non sono riusciti a portare via il denaro

L’esplosione poco dopo le due della notte scorsa, indagano i carabinieri

Borgo Valsugana (Trento) – Ladri maldestri tentano il colpo in piena notte alla filiale di Borgo Valsugana della Sparkasse, ma falliscono. Erano opassate da poco le due quando è stato fatto esplodere un bancomat nella filiale di via Roma.

I responsabili hanno fatto saltare in aria il distributore di banconote, ma non sono poi riusciti a portare via il denaro, per le protezioni che i dispositivi moderni hanno in dotazione. I carabinieri, che al momento controllano l’area con una pattuglia, stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili.