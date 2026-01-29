La Trentina, ‘miglior bilancio previsionale di sempre’, fatturato a +5%

Trento – “La campagna 2025/26 dovrebbe produrre per La Trentina un aumento dei ricavi nel confronto con l’anno passato determinando il miglior dato di sempre in termini di liquidato”. Il dato emerge dal Bilancio di previsione presentato dai vertici della cooperativa all’assemblea dei Comitati territoriali. “Il fatturato netto – si legge ancora – dovrebbe crescere intorno al 5% su base annuale a fronte di un conferito totale che segna, a sua volta, un aumento del 4% rispetto all’annata precedente.

A livello varietale si segnala un incremento significativo dei volumi delle mele Club, capaci negli anni di acquisire crescente spazio nel mercato”. Le stime sono peraltro accompagnate da un invito alla prudenza “in considerazione dello scenario macro”, perché “la spinta inflazionistica non si è esaurita e impatta sul costo dei fattori produttivi favorendo una tendenza alla contrazione dei consumi”. Poi ci sono “la tensione e l’incertezza sul piano geopolitico” che “potrebbero condizionare ulteriormente le dinamiche del mercato”.

“Possiamo essere soddisfatti per le stime che, numeri alla mano, delineano per la nostra cooperativa il miglior Bilancio previsionale di sempre”, ha dichiarato il presidente Michele Roncador. “La strategia seguita in questi anni si conferma più che mai valida – ha concluso – La gestione commerciale, industriale e strategica, oltre che istituzionale, condotta con il sistema Apot resta una garanzia per affrontare le sfide del presente e valorizzare al meglio l’eccellenza delle nostre produzioni”.