La ‘Regina’ Battocletti sgretola il primato italiano dei 10 km su strada

A Lille (Francia) toglie oltre un minuto al suo primato nazionale

(ph Fidal)

NordEst – Semplicemente eccezionale: a Lille (Francia) toglie oltre un minuto al suo primato nazionale di 31:10 e sfiora il 30:07 della britannica Megan Keith. A due settimane dall’oro mondiale dei 3000 a Torun, l’azzurra incanta ancora, in Francia, a Lille, sgretolando il record italiano dei 10 km su strada, a un solo secondo dal record europeo e molto vicina alla barriera dei trenta minuti. La trentina delle Fiamme Azzurre sfodera uno strepitoso 30:08, oltre un minuto in meno rispetto al 31:10 con cui lo scorso anno ha trionfato agli Europei su strada di Lovanio, e ad un soffio dal primato continentale che di recente è stata fissato a 30:07 dalla britannica Megan Keith.



NEGATIVE SPLIT – La fuoriclasse argento olimpico e mondiale dei 10.000, bronzo iridato dei 5000 e pluricampionessa europea su pista, strada e prati, corre la prima metà in 15:09 e i secondi cinque chilometri con un ‘negative split’ di 14:59: è quarta al traguardo, nella prova dominata dalla keniana primatista del mondo Agnes Ngetich (28:58), oggi a dodici secondi dal suo record di due anni fa. Nadia, dribblando numerosi runner uomini che partecipavano alla gara mista, chiude a ridosso delle etiopi Chaltu Dida (30:02) e Hirut Meshesha (30:05).



PARLA NADIA: “ORA DIECI GIORNI DI VACANZA…” – “Ho letto che c’è stata la candidatura ufficiale di Roma per i Mondiali – le parole di Nadia Battocletti al telefono dalla Francia – penso che per tutta la nostra generazione azzurra, e anche per i più giovani, possa essere una grandissima occasione. Mi auguro davvero che l’evento sia assegnato all’Italia, ne saremmo tutti felicissimi”. Entrando nel dettaglio della gara, la mezzofondista allenata da papà Giuliano racconta il mix di sensazioni: “Un po’ di rammarico per quel secondo c’è, ma non posso recriminarmi nulla, perché la preparazione era quella di un 3000 indoor e negli ultimi tempi non abbiamo fatto chilometraggio per i 10 km. L’amarezza è durata soltanto i primi dieci minuti dopo l’arrivo, poi ho capito il valore della mia prestazione”. Nadia è stata scortata da un ‘pacer’ fino all’ottavo chilometro e mezzo: “La parte più complessa è stata tra il 5.5 km e l’8.5 km, con un percorso ondulato, con continue curve, in mezzo al parco. Sono rimasta da sola negli ultimi 1500 metri e ho provato a chiudere forte. Ora mi aspettano dieci giorni di vacanza e stop assoluto dalla corsa”. Meritati, a dir poco.



SOGNO GOLDEN GALA – La lista dei suoi record è sempre più pregiata: 1500 indoor (4:03.59), 3000 (8:26.27), 3000 indoor (8:26.44), 5000 (14:23.15), 10.000 (30:38.23), 5 km (14:32), 10 km (30:08). Il 9 maggio a Firenze, nella prossima gara in agenda, potrebbe dare l’assalto al primato dei 1500 all’aperto allo stadio Ridolfi in occasione del Pegaso Meeting. Ambizioni altissime anche per il Golden Gala Pietro Mennea del 4 giugno nella tappa italiana della Wanda Diamond League allo stadio Olimpico di Roma, dove non ha fatto mistero di sognare il primato europeo di Sifan Hassan (14:13.42).



REGALO… PASQUALE – Da segnalare anche un ottimo Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre) che si riscatta dai problemi fisici dei mesi scorsi con un 27:48 molto incoraggiante nei 10 km su strada: archiviato il personale di 28:39 di due anni fa, diventa così il terzo italiano di sempre alle spalle del primatista Yeman Crippa (27:08) e di Francesco Guerra (27:39). Tredicesimo posto al traguardo, successo per l’etiope Khairi Bejiga (26:51). Per l’Italia anche il 28:41 di Alberto Mondazzi (Atl. Casone Noceto).

5 KM: GRESSIER RECORD EUROPEO – Sempre all’Urban Trail di Lille, primato d’Europa dei 5 km per il francese campione del mondo dei 10.000 Jimmy Gressier (12:51), a soli due secondi dal primato del mondo. Konjoneh Maggi (Atl. Casone Noceto) scende sotto i quattordici minuti e porta il personale a 13:58.