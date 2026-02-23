L’11^ edizione della maratona di Primiero e Vanoi in scena il 4 luglio

L’evento ospita il Campionato Italiano Individuale e di Società di Trail Corto nella 42K. Non mancheranno anche 26K, Vanoi Trail, Family Trail, quattro distanze adatte a ciascun livello

Primiero (Trento) – Si terrà il prossimo 4 luglio, l’edizione numero 11 della Primiero Dolomiti Marathon. L’evento podistico primierotto accoglierà come da tradizione trail runners da tutto il mondo e di tutti i livelli, con i migliori atleti italiani che quest’anno avranno l’opportunità di competere per il Campionato Italiano Individuale e di Società di Trail Corto.

Quattro le distanze di gara adatte a ciascun livello di preparazione ed età, partendo dalla Marathon da 42Km, la gara regina scelta dalla Fidal per l’assegnazione dei titoli italiani assoluti, master e di società della specialità. Dai semplici amatori, agli atleti esteri, fino ai migliori trail runners d’Italia che andranno alla caccia dei titoli, i partecipanti saranno alle prese con un tracciato affascinante, che parte da Villa Welsperg in Val Canali, attraversa San Martino di Castrozza e raggiunge il lago di Calaita lungo spettacolari boschi e saliscendi, per poi terminare al traguardo di Fiera di Primiero. 1243 metri di dislivello positivo immersi nella natura e nei panorami mozzafiato che solo la Primiero Dolomiti Marathon sa offrire.

La media distanza da 26Km presenta un percorso privo di grandi difficoltà, ma certamente non meno entusiasmante, con un dislivello positivo di 448 metri e negativo di 1198 metri, che conduce i partecipanti dalla partenza di San Martino di Castrozza lungo la valle del Lozen fino all’arrivo a Fiera di Primiero.

Non manca la distanza più breve da 16Km (Vanoi Trail), che dallo start di Zortea porta al traguardo di Fiera di Primiero: nel mezzo un percorso semplice, caratterizzato dai suggestivi masi del Lozen. Infine il Family Trail non competitivo da 6,5Km è dedicato a coloro che desiderano godersi un tracciato adatto a chiunque, con partenza e arrivo a Fiera di Primiero. La Primiero Dolomiti Marathon accoglie tutti.

Sarà al via il bresciano Marco Menegardi, tre volte campione italiano sulla distanza dei 100Km nonché vincitore alla Primiero Dolomiti Marathon nel 2023, un successo speciale ed emozionante che lo vide trionfare un anno dopo essere stato operato per un tumore al rene. Parteciperanno entrambi alla 26Km i due kenioti Abraham Ekwam, 2° alla Marcialonga Running 2025, e Benjamin Serem, 2° nella classifica generale alla Val di Fassa Running 2025; presenze che alzano già il livello della competizione, in attesa di altri nomi di peso.