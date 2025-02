La “nonna di Primiero San Martino di Castrozza” compie 104 anni: Auguri a Silvia Toffol, la più anziana della valle

Silvia Toffol ha festeggiato il 16 febbraio scorso, 104 anni all’Apsp di Primiero. Nei prossimi mesi altro compleanno di peso anche nel Vanoi, dove le ultracentenarie sono quattro

Primiero (Trento) – Silvia Toffol è la “nonna di Primiero San Martino di Castrozza” in Trentino. Nei giorni scorsi, ha festeggiato il traguardo dei 104 anni. Con quattro semplici parole ha descritto ancora una volta, l’essenza della sua vita: stupore per i tanti anni passati, passione per il lavoro che per molti anni ha svolto con grande spirito di iniziativa, bellezza per il posto in cui ha sempre vissuto, l’amato paese di San Martino di Castrozza e la riconoscenza verso tutte le persone che hanno fatto parte in qualsiasi modo della sua lunga vita.

A Silvia è stato dedicato un giorno magico per festeggiare l’ambito titolo di anziana più longeva del Primiero Vanoi. Alla presenza dei famigliari tutti, della presidente della Casa, Daniela Scalet, del sindaco, Daniele Depaoli e della consigliera provinciale Antonella Brunet con i molti ospiti dell’Apsp. E’ stata celebrata una messa dal parroco don Giuseppe Da Pra e a seguire, non è mancata la festa con dolce e fiori, insieme a tutti gli altri residenti della struttura.