Bimbo trapiantato a Napoli, gli indagati passano a sette

“Confido pienamente nell’operato dei nostri collaboratori”

Bolzano – “Confido pienamente nell’operato dei nostri collaboratori. Secondo il protocollo, essi sono responsabili dei seguenti compiti: informare i genitori disposti a donare gli organi del bambino, avvisare i centri trapianti, mantenere le funzioni degli organi fino all’espianto e supportarne il trasporto. Sono convinto che il nostro personale abbia dato il massimo”. Lo ha dichiarato l’assessore alla salute della Provincia autonoma di Bolzano ed ex primario di neonatologia, ai microfoni di Rai Südtirol.

“Per quanto mi è dato sapere – ha proseguito – tutto si è svolto rigorosamente secondo il protocollo, ovvero come dovrebbe e come accade normalmente. Attendo l’esito delle indagini con estrema tranquillità”. Messner ha poi spiegato che “questa situazione è molto gravosa non solo per la famiglia disposta a donare il cuore e per quella che alla fine non ha ricevuto l’organo funzionante, ma anche per i nostri collaboratori. Il personale dà il suo meglio ogni giorno. Le speculazioni mediatiche che si susseguono da settimane rappresentano certamente un ulteriore carico”.

“In Alto Adige riscontriamo un’alta disponibilità alla donazione di organi. Negli ultimi 30 anni, che è circa l’arco di tempo di cui ho memoria professionale, non abbiamo mai avuto situazioni critiche durante il prelievo, il trasporto o il trapianto. Questa sarebbe la prima volta. Il team ha una grande esperienza e non si è mai verificato alcun caso problematico”, ha concluso l’assessore.

Le indagini

La procura di Napoli ha inoltrato una richiesta di incidente probatorio all’autorità giudiziaria nell’ambito delle indagini sul trapianto di cuore fallito del 23 dicembre scorso costato la vita al piccolo Domenico, deceduto sabato scorso. La decisione del giudice per le indagini preliminari di Napoli è attesa nei prossimi giorni. Gli indagati intanto passano da sei a sette: si è aggiunta alla prima tranche una dirigente medico del Monaldi. L’accusa ipotizzata dagli inquirenti è omicidio colposo. L’avvocato Francesco Petruzzi ha chiesto l’aggravamento dell’ ipotesi di accusa da omicidio colposo a omicidio volontario con dolo eventuale.

“Siamo arrivati a sette indagati. La giustizia va avanti, adesso è arrivato il momento di fare giustizia, perché voglio la verità. Il dolore me lo tengo per me, ma ora è arrivato il momento della verità”, ha commentato la mamma di Domenico, Patrizia Mercolino. La donna, prima di entrare dal notaio per la formazione della Fondazione a nome del bimbo, ha detto che “la rabbia non serve a niente in questo momento. Oggi lavoriamo perché mio figlio non si deve dimenticare e non sarà dimenticata la storia di mio figlio, perché non dovrà succedere più a nessun altro bambino e nessuna famiglia deve soffrire più come la mia”.

“È arrivato il momento della giustizia. Chiedo e voglio la verità, solo e assolutamente. Scopriremo tutto, ora io non ho niente da dire su questo perché so che la giustizia e le autorità faranno il loro lavoro”, ha aggiunto sottolineandoo che “la cosa che mi ha fatto più male è stato perdere mio figlio. All’Ospedale Mondali oggi non voglio dire niente, penso che tutto quello che c’è fuori dall’ospedale, parla da sé. Il trapianto poteva essere rinviato visto che Domenico non era un bambino moribondo, era affetto da una patologia, ma attendeva un cuore da due anni e ne poteva aspettare anche altri due”, ha affermato l’avvocato Francesco Petruzzi, commentando l’operazione di Domenico.

Petruzzi è giunto dal notaio a Napoli insieme alla mamma del bambino e ha sottolineato che “volevamo chiarire con i pm che nella cartella clinica non vi è menzionato da nessuna parte l’ok per il cuore arrivato. Quindi nelle fasi dell’operazione non c’è scritto da nessuna parte che qualcuno abbia dato l’ok sulla verifica della validità e dell’integrità dell’organo”.

“Ci è stata notificata la richiesta di incidente probatorio d’ufficio dalla Procura. Ciò vorrà dire che sarà non più la Procura a scegliere il collegio ma l’ufficio Gip e infatti dovrò andare dal Gip dopodomani”, ha aggiunto Petruzzi, commentando l’incontro in Procura di stamattina sulla morte del bimbo. Devo dare al Gip – ha aggiunto il legale – il tempo di vedere in quanto verrà investito oggi del fascicolo contenente gli atti con le informazioni che la Procura ovviamente metterà a disposizione delle parti per svolgere l’accertamento tecnico irripetibile in contraddittorio. E facendo in modo che quest’ultimo abbia sicuramente un valore maggiore all’interno del dibattimento dato che è un atto non più fatto da una parte, cioè dall’accusa ma predisposto da un giudice terzo”.

Il legale ha anche spiegato la documentazione mancante nella cartella clinica: “abbiamo parlato con la Procura che ha poi acquisito la documentazione mancante, quindi la Procura ha tutta la documentazione. Mancava il diario di perfusione, il diario attraverso cui viene relazionata la circolazione extracorporea che viene effettuata su un paziente durante il trapianto. Da quel diario si può stabilire con granitica certezza il momento esatto dell’espianto materialmente del cuore”.

La Procura chiede ai consulenti una verifica

Nell’ambito delle indagini sul trapianto di cuore fallito, costato la vita al piccolo Domenico, il bimbo deceduto sabato scorso a Napoli, la Procura, che ipotizza il reato di omicidio colposo in concorso nei confronti di sette persone, nella richiesta di incidente probatorio (che sarà vagliata nei prossimi giorni dal giudice) chiede che sia verificata la corretta applicazione delle linee guida in relazione al prelievo, trasporto e trapianto di cuore.

Ai consulenti viene anche chiesto di verificare le condizioni dell’organo cardiaco trapiantato, la correttezza e l’adeguatezza delle scelte chirurgiche e terapeutiche. Andrà verificato anche se l’intervento è stato correttamente eseguito in considerazione delle modalità e dei tempi di arrivo e presentazione in sala operatoria della equipe di espianto.