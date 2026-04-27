Martedì 28 aprile consiglieri provinciali in trasferta nel Vanoi e successivamente nei caseifici di Primiero e Grigno

La III^ Commissione consiliare permanente, presieduta da Vanessa Masè, si recherà martedì 28 aprile in sopralluogo alla discarica di Ponte di Ronco nel Comune di Canal San Bovo

Trento – Trasferta nel Vanoi per la III^ Commissione consiliare permanente, presieduta da Vanessa Masè. I consiglieri provinciali, si recheranno in sopralluogo alla discarica di Ponte di Ronco nel Comune di Canal San Bovo, località Giaroni. Seguirà in mattinata – informa il Consiglio provinciale – un incontro con il Comune di Canal San Bovo, sempre con l’obiettivo di approfondire un tema – quello dei conferimenti di materiale nella discarica – che sta facendo molto discutere.

La III^ Commissione ha recentemente incontrato anche i soggetti della filiera del latte trentino e per questo prima di rientrare a Trento farà visita al Caseificio sociale di Primiero e successivamente alla Casearia Monti Trentini di Grigno, dove da alcuni mesi stanno conferendo anche alcuni allevatori della zona di Primiero.