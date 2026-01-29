“Una nuova vita” girata a Primiero batte “Morbo K” su Rai 1, ecco come rivederla

A vincere è stato il nuovo sceneggiato di Canale 5, “Una nuova vita”, che totalizza quasi 3 milioni di telespettatori; più indietro “Morbo K” su Rai 1, che replica il risultato di martedì sera con poco più di 2,5 milioni di spettatori e il 14,5% di share

NordEst – Era una serata con sfida tra fiction quella di mercoledì 28 gennaio. Su Canale 5, ritorno alla fiction con Una nuova vita, dove la protagonista è Anna Valle, affiancata da Daniele Pecci: un racconto avvincente di una donna che cerca di ricostruire la sua vita ai piedi delle splendide Pale di San Martino in Trentino, dopo una serie di eventi che l’hanno messa a dura prova. Il debutto è stato ottimo e infatti Mediaset si aggiudica la prima serata con 2.990.000 spettatori e uno share del 18.7%. Prossimo appuntamento mercoledì sera dopo le 21.30 su Canale 5. Ecco dove rivedere la fiction girata in Trentino.

Su Rai 1 si è conclusa invece la miniserie “Morbo K” con Vincenzo Ferrera, Giacomo Giorgio e Flavio Furno, che ha raccontato la storia del medico che ebbe l’intuizione di inventare una malattia contagiosa per salvare quanti più ebrei dal rastrellamento nazista. La fiction è stata vista da 2.519.000 spettatori pari al 14.5% di share.

Ottimi ascolti per la fiction con Anna Valle

La fiction è stata girata quasi interamente in Trentino, tra San Martino di Castrozza, Primiero, Predazzo e Val Canali con passaggi su Trento, Roma e Milano. Le riprese hanno coinvolto il laghetto Welsperg e il centro storico di Fiera di Primiero ma anche San Martino di Castrozza. Le Dolomiti non fanno da semplice sfondo, ma diventano parte integrante del racconto. La protagonista è Anna Valle che interpreta Vittoria Greco, medico e madre segnata da una condanna che l’ha trasformata, agli occhi di tutti, in una colpevole senza possibilità di redenzione. Con lei c’è Daniele Pecci nelle vesti Marco Premoli, avvocato penalista milanese, che arriva a San Martino di Castrozza per ritrovare la figlia scomparsa. Luca Capuano è Leonardo Moser, il marito di Vittoria: intorno alla sua morte in montagna ruota tutta la storia.

Gabriele Rizzoli è Matteo, il figlio adolescente che rifiuta la madre e vive sotto l’influenza della famiglia paterna. Caterina Vertova interpreta Floriana Moser, ex suocera autoritaria, mentre Anna Favella è Barbara Moser, la cognata ostile. Nel gruppo anche Kaspar Capparoni nel ruolo di Raul Chiesa, Francesca Valtorta nei panni del maresciallo Margaret. Infine, Alessandro Tersigni è Umberto, marito di Barbara. Prossimo appuntamento mercoledì sera 4 febbraio. Ecco dove rivedere la fiction girata in Trentino.