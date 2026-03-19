Il 15 marzo, inaspettatamente è mancato il dottor Dario De Marco, già primario di oculistica all’ospedale di Belluno

L’intera comunità locale si stringe alla famiglia dello stimato ex primario dell’ospedale di Belluno, da sempre vicino alla sua terra di origine, il Primiero. Un professionista al quale moltissime persone sono state legate per la sua grande disponibilità e competenza in campo medico, ma non solo

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