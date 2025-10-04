La cardiologia dell’ospedale di Padova al primo posto in Italia

In Best Italian Hospitals Awards 2025. Zaia, ‘premiata qualità’

NordEst – La Cardiologia dell’ospedale di Padova è al primo posto in Italia nella classifica dei ‘Best Italian Hospitals Awards 2025’, dedicata ai migliori centri cardiologici nazionali. “Un riconoscimento che ci riempie d’orgoglio e che conferma, ancora una volta, l’eccellenza della sanità veneta. La Cardiologia dell’Azienda Ospedale Università di Padova, guidata dal professor Domenico Corrado, quest’anno è stata riconosciuta come miglior cardiologia italiana.

Rappresenta un modello di integrazione tra assistenza, ricerca e formazione, un punto di riferimento non solo per il Veneto ma a livello internazionale” dice il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Seguono, nella graduatoria complessiva: il Policlinico Universitario Agostino Gemelli, l’IRCCS Ospedale San Raffaele e il Centro Cardiologico Monzino. Il reparto, diretto dal professor Corrado, è stato premiato “per la qualità delle prestazioni assistenziali, per la produzione scientifica e per l’intensa attività formativa, considerata un modello di riferimento internazionale nel campo delle malattie cardiovascolari”.

La graduatoria, giunta alla quarta edizione, è stata stilata da NExT Health attraverso un innovativo sistema di valutazione multiparametrica che ha integrato dati clinici, attività di ricerca e formazione, reputazione e giudizio degli addetti ai lavori. Il punteggio complessivo, ottenuto dall’interconnessione di parametri quantitativi e qualitativi, si basa su fonti pubbliche certificate come il ministero della Salute, PubMed, PNE e Agenas. “La Cardiologia padovana – prosegue Zaia – è uno dei simboli della sanità veneta: capacità scientifica, alto livello di competenza e lavoro di squadra. Dietro a questo risultato c’è un impegno quotidiano fatto di dedizione e professionalità, che conferma quanto il nostro sistema sanitario sia solido, innovativo e riconosciuto anche a livello nazionale. E posso dire con certezza che ha accanto a sé numerosi altri reparti di pari eccellenza nel territorio regionale”.

L’Azienda Ospedaliera di Padova ha superato oltre 1.300 reparti di cardiologia in tutta Italia. “Questo traguardo – sottolinea il presidente del Veneto – è il frutto di un sistema che sa valorizzare il merito e che investe sulla ricerca, sull’innovazione e sulle competenze. Ringrazio il professor Corrado e tutta la sua straordinaria équipe per il lavoro svolto, insieme a tutti i medici, gli infermieri, il personale sanitario e tecnico che ogni giorno garantiscono cure di altissimo livello ai cittadini. Un ringraziamento particolare va anche alla Direzione dell’Azienda Ospedale Università di Padova, che con il coordinamento della Regione Veneto guida con rigore e visione la gestione di una struttura di eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale. È la dimostrazione che la nostra sanità pubblica, pur tra mille sfide, continua a essere un punto di forza per l’intero Paese”.

In breve

La Denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg prevede un risultato positivo dalla vendemmia 2025, un’annata che ha messo alla prova la capacità di adattamento di viticoltori e viti A livello quantitativo la produzione è tornata ai livelli pre-2022, dopo annate più scarse. L’annata ha avuto un avvio promettente con precipitazioni leggermente superiori alla media da aprile a fine maggio, seguito da un giugno caldo ma senza stress idrici.

Sono entrati in chiesa travestiti da frati, mostrando un cartello in inglese diretto ai turisti, con la scritta: “Jesus loved Animals”. È il blitz di “Centopercentoanimalisti” nella chiesa di San Nicolò all’Arena, nel centro di Verona. Nel mirino della protesta la decisione del parroco di vietare l’ingresso in chiesa ai cani, motivato da alcuni comportamenti dei proprietari dei quattro zampe, giudicati ineducati e irrispettosi del luogo sacro. Un diacono ha tentato di strappare il cartello a uno dei militanti, la tensione è aumentata, sul posto sono arrivate due Volanti della Polizia di Stato.

Partiranno da lunedì 6 ottobre le “stanze dell’amore” all’interno del carcere “Due Palazzi” di Padova. Verranno collocate – scrive Il Gazzettino – vicino ai locali dei colloqui, nel rispetto della privacy. Il progetto era già stato lanciato all’inizio dello scorso anno, tramite diverse associazioni padovane di volontari che lavorano con i reclusi, alla luce di una sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato la parte della legge 26 del luglio 1975 con cui si vietano ai detenuti colloqui con il coniuge senza il controllo a vista del personale di custodia. L’associazione “Ristretti Orizzonti” di Ornella Favero ha chiesto di avviare da subito una sperimentazione, a cui si era opposto il sottosegretario leghista alla Giustizia, il padovano Andrea Ostellari. Nel frattempo però il ministero della Giustizia ha emesso le norme per i direttori dei penitenziari. La nuova direttrice del penitenziario, Maria Gabriella Lusi, ha così disposto l’apertura delle stanze in base dopo una richiesta di tre detenuti al magistrato di sorveglianza.