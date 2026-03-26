Governatore Alto Adige ‘fiducioso’ sul futuro della Valbruna a Bolzano

‘Stiamo lavorando e lavoriamo bene’

NordEst – “A Roma abbiamo avuto solo incontri interlocutori a livello tecnico, ma stiamo lavorando e lavoriamo bene. Sono fiducioso”. Commenta così il governatore altoatesino Arno Kompatscher le interlocuzioni nella capitale sul futuro dello stabilimento della Valbruna a Bolzano.

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