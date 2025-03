Non è per il momento previsto un incontro con la premier

NordEst – Il governatore altoatesino Arno Kompatscher in trasferta a Roma per una serie di incontri, durante i quali saranno trattati vari temi, come la concessione dell’Autostrada del Brennero e l’Autonomia. Non sarebbe invece per il momento stato calendarizzato un incontro con la premier Meloni per sciogliere gli ultimi nodi della riforma dello Statuto d’autonomia. A dicembre il lavoro è stato invece concluso a livello tecnico.