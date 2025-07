Una vita da campione, tra sogni e sacrifici

Dal 2023 Jannik Sinner è al centro dell’attenzione dei media di tutto il mondo. Sulle sue imprese sportive sono stati versati “fiumi di bit” e realizzate dirette televisive con un’elevata audience. Invece di scrivere un ulteriore articolo su di lui, propongo una essenziale “photogallery” dei momenti salienti della sua vita sportiva, pubblica e privata

[ Jannik Sinner con il trofeo di primo nel “ranking ATP” – © Corinne Dubreuil /ATP Tour ]

di GianAngelo Pistoia

NordEst – E’ tempo di primi bilanci per Sinner con lo sguardo verso nuovi grandi risultati, dopo lo straordinario successo inglese. Il prestigioso quotidiano statunitense “The New York Times”, all’indomani della finale del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (da sempre rivali in campo), in un lungo articolo ha celebrato il campione altoatesino “sconfitto”: «Il tennis ha bisogno della sua rivalità epocale con Alcaraz. L’epica finale di Parigi è stata una delle partite più belle e drammatiche della storia del tennis, il momento in cui Sinner e Alcaraz si sono presentati al mondo intero. Raccolgono il testimone lasciato da Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic. Il modo in cui i due campioni vengono visti non sarà mai più lo stesso. È stata una finale che ha messo in mostra le loro personalità e la dinamica della rivalità, oltre alle loro incredibili abilità nel colpire la palla. Il loro primo incontro in una finale del “Grande Slam” ha superato le aspettative più rosee».

[ Cerimonia di premiazione del torneo “Roland Garros 2025” a Parigi – © Gonzalo Fuentes / Reuters ]

Come si evince anche da questo articolo, dal 2023 Jannik Sinner è al centro dell’attenzione dei media di tutto il mondo. Da quando ha iniziato a imporsi in importanti competizioni internazionali è diventato “la gallina dalle uova d’oro” della stampa: ogni articolo sia positivo che negativo che lo riguarda è letto con interesse non solo da appassionati di tennis ma anche da gente comune conquistata dalle sue mirabolanti imprese sportive. Anche le dirette televisive dei tornei a cui partecipa registrano sempre un’elevata audience media e di share, con dei picchi qualora l’atleta altoatesino si qualifichi per la finale. Per questo motivo è mia intenzione non scrivere un ulteriore articolo su Jannik Sinner poiché molti giornalisti hanno già versato “fiumi di bit” su di lui. Propongo invece una essenziale “photogallery” dei momenti salienti della sua vita sportiva, pubblica e privata. Buona visione!



Esordio nello sport

[ Jannik Sinner all’esordio nello sport in Alto Adige – © “Jannik Sinner Archive” ]

[ Jannik Sinner ai Campionati d’Italia Juniores a Milano – © “TSC Bonacossa historical archive” ]

Jannik Sinner, l’atleta

[ Sinner al torneo di “Wimbledon 2024” a Londra – © Hugo Philpott / UPI / Alamy Live News ]

[ Sinner al torneo di “Roland Garros 2024” a Parigi – © Clive Brunskill / Getty Images for ITF ]

[ Jannik Sinner all’“Australian Open 2024” a Melbourne – © Peter Staples for ATP Tour ]

[ Sinner all’“Australian Open 2024” a Melbourne – © Sydney Low / C.S. M. / Alamy Live News ]

[ Sinner al “Cincinnati Open 2024” in Ohio – © Scott Stuart / ZUMA Press Wire / Alamy Stock Photo ]

[ Jannik Sinner con il suo nuovo team – © Nicolò Campo / Alamy Live News ]

Principali tornei vinti

[ Sinner vincitore dell’“Australian Open 2024” a Melbourne – © Sydney Low/C.S.M./Alamy Live News ]

[ Sinner vincitore del “US Open 2024” a New York – © Corey Sipkin / UPI / Alamy Live News ]

[ Sinner vincitore della “Nitto ATP Finals 2024” a Torino – © Action Plus Sports / Alamy Live News ]

[ Cerimonia di premiazione della “Coppa Davis 2023” a Malaga – © Clive Brunskill/Getty Images for ITF ]

[ Cerimonia di premiazione della “Coppa Davis 2024” a Malaga – © Manu Fernandez / AP Photo ]

[ Sinner vincitore dell’“Australian Open 2025” a Melbourne – © Sydney Low/C.S.M./Alamy Live News ]

Incontri istituzionali

[ Jannik Sinner con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – © Quirinale Press Office ]

[ Jannik Sinner con il Papa Leone XIV – © Vatican Media ]

La vita privata di Jannik Sinner

[ Jannik Sinner con la famiglia in occasione della “Nitto ATP Finals 2024” a Torino – © Ansa ]

[ Sinner con il sindaco di Sesto Pusteria e altri politici altoatesini – © Fabio Brucculeri/ASP ]