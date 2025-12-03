Dal 4 dicembre 2025 servizi per Spagna e Francia

Il NordEst è sempre più al centro della strategia Itabus, società di trasporto su gomma a lunga percorrenza del gruppo Italo

NordEst – Dal 4 dicembre prendono il via nuove linee internazionali: da Venezia, Verona e Padova sarà possibile raggiungere Parigi (2 viaggi al giorno) Barcellona (2 collegamenti giornalieri), Grenoble (2 servizi quotidiani), Perpignan (2 connessioni al giorno) e Montpellier (2 servizi ogni giorno). In direzione Parigi si parte da Venezia alle 18, alle 18:20 da Mestre ed alle 19:50 da Verona. Per il ritorno il bus partirà da Parigi alle 18, utilizzando le ore notturne per ottimizzare il viaggio.

Lungo la direttrice che porta invece a Barcellona (effettuando le fermate intermedia in Francia, nelle città di Grenoble, Montpellier e Perpignan), Itabus partirà alle 14:45 da Venezia, alle 15:05 da Mestre ed alle 15:45 da Padova; per il ritorno servizio in partenza da Barcellona alle 21:10. Novità anche per le tratte italiane: più che raddoppiati i collegamenti che da Venezia portano a Milano e Torino: da 4 a 10 al giorno, con l’introduzione di nuove partenze da Mestre alle 7:45, 11:35, 15:05 e 18:20.

“Continuiamo a crescere e con noi i territori. Il Veneto ha sempre dato feedback positivi alla nostra offerta e per questo è sempre al centro della strategia Itabus. Abbiamo deciso di potenziare le tratte nazionali e di servire la regione lungo le nuove linee internazionali, offrendo maggior scelta ai cittadini” commenta Francesco Fiore, amministratore delegato Itabus.