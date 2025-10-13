IT-Alert, il 16 ottobre 2025 in Trentino: ipotesi incidente diga in val di Fiemme
L’esercitazione in programma alle 11, con la diffusione di un messaggio di test del sistema nazionale
Fiemme/Primiero (Trento) – programmata per il prossimo giovedì 16 ottobre una nuova esercitazione del sistema nazionale di allarme pubblico It-Alert. L’esercitazione simulerà il collasso della diga di Forte Buso, nel comune di Predazzo, in val di Fiemme. Alle ore 11 un messaggio di test raggiungerà i cellulari accesi e con connessione attiva presenti nei territori potenzialmente interessati dall’onda di piena ipotizzata a seguito del cedimento dello sbarramento di Forte Buso.
Collasso di grandi dighe
Giovedì 16 ottobre 2025, ore 11:00 – Diga di Forte Buso. Comuni interessati in Provincia di Trento: Predazzo, Ziano di Fiemme, Panchià, Tesero, Cavalese, Castello-Molina di Fiemme, Capriana, Valfloriana, Altavalle, Sover, Segonzano, Cembra-Lisignago, Lona-Lases, Albiano, Giovo, Lavis, Terre d’Adige, Vallelaghi, Trento, Aldeno, Besenello, Nomi, Calliano, Volano, Pomarolo, Villa Lagarina, Rovereto, Nogaredo, Isera, Mori, Ala, Avio; Comuni interessati in Provincia di Bolzano: Anterivo – Altrei Il testo della notifica che la popolazione presente nei comuni che potrebbero essere interessati dall’onda di piena conseguente al collasso della diga sarà:
TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST
Nei giorni dei test, la homepage del sito riporterà il link al questionario che i cittadini nei territori coinvolti saranno invitati a compilare, anche qualora non dovessero ricevere alcuna notifica. Le date dei test potrebbero subire variazioni nel caso in cui i sistemi di protezione civile regionali si dovessero trovare impegnati in attività per eventuali allerte meteo-idro in atto o per situazioni di emergenza.
