Istat: cresce popolazione in Trentino, stabile in Veneto, crescono stranieri, preoccupa calo nascite

Ecco il quadro territoriale che emerge dai risultati dell’edizione 2023 del Censimento della popolazione

NordEst – La popolazione del Trentino-Alto Adige continua a crescere, ma lo fa sfidando un nuovo record negativo di denatalità. Secondo i dati del Censimento Istat al 31 dicembre 2024, i residenti in Regione sono in aumento in entrambe le province autonome, trainati dai flussi migratori. In Trentino, la popolazione ammonta a 546.573 residenti (+1.404 rispetto al 2023). A compensare il calo naturale è il saldo migratorio positivo. Preoccupa il dato sulle nascite: con soli 3.748 nuovi nati si tocca un nuovo minimo storico. L’età media sale a 46 anni, con Vignola-Falesina comune più giovane e Palù del Fersina più anziano. Gli stranieri sono 47.854 (8,8% del totale), provenienti soprattutto da Romania, Albania e Marocco.

In Alto Adige, i residenti salgono a 539.679 (+2.146). Anche qui si registra un record di denatalità con 4.537 nati (-158 sull’anno precedente). L’età media, pur restando più bassa di quella trentina, sale a 44 anni. Velturno e Ponte Gardena si confermano i centri più giovani, mentre Predoi e il capoluogo Bolzano i più anziani. La componente straniera incide per il 10,7% (57.884 persone), con Albania, Germania e Pakistan come principali Paesi di origine. In entrambe le province, la distribuzione territoriale vede una forte concentrazione nei capoluoghi: Trento ospita il 21,7% della popolazione provinciale, mentre Bolzano il 19,7%. In tutto il territorio regionale, la componente straniera si conferma il principale fattore di ringiovanimento demografico.

La situazione in Veneto

La popolazione residente in Veneto, sulla base del Censimento Istat a fine 2024, ammonta a 4.853.472 unità, stabile rispetto al 2023. Quasi due quinti della popolazione vive nelle province di Padova e Verona (38,3%). Gli stranieri sono 503.466 (+2.305 sul 2023), il 10,4% della popolazione regionale. Provengono da 176 Paesi, specie da Romania (24,7%), Marocco (9,0%) e Cina (7,3%). In Veneto, come nel resto del Paese, si è raggiunto un nuovo record di denatalità. I nati sono 29.969 (-469 sul 2023). Anche i nati stranieri sono in calo. Nel 2024 si è ridotta la mortalità (-597 decessi sul 2023). Il tasso di mortalità è leggermente calato dal 10,5 nel 2023 al 10,4 per mille con maggior decremento di Verona.

Le donne sono il 50,7% della popolazione residente, superando gli uomini di oltre 67mila unità. L’età media si innalza rispetto al 2023 da 46,9 a 47,1 anni. Verona, Vicenza, Treviso sono le province più giovani (rispettivamente 46,2, 46,5 e 46,6 anni), Rovigo e Belluno quelle più anziane (49,6 e 49,2 anni). La componente straniera è un fattore di ringiovanimento della popolazione. Il 16,9% della popolazione vive nei quattro comuni con oltre 100.000 abitanti (Verona, Venezia, Padova e Vicenza) e un quarto in quelli con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti (25,5%). Quasi due quinti dei residenti vive nelle province di Padova (19,2%) e Verona (19,1%), che superano entrambe i 900 mila abitanti.

Seguono le province di Treviso, Vicenza e Venezia, che insieme raccolgono oltre la metà della popolazione della regione. Rovigo e Belluno ospitano insieme l’8,8% dei residenti. La perdita maggior di residenti è nella provincia di Venezia (-1.099), seguita dalle province di Rovigo (-314), Treviso (-133) e Belluno (-80). In termini relativi, Rovigo e Venezia registrano un calo (-0,1%), mentre Belluno e Treviso sono stabili. Le restanti province registrano un incremento della popolazione, in particolare Verona (+1.652 residenti; +0,2%).

Il punto in Friuli V.G.

La popolazione residente in Friuli-Venezia Giulia, definita sulla base del Censimento al 31 dicembre 2024, ammonta a 193.284 residenti, in lieve calo rispetto al 2023 (-1.332 individui; -0,1%). Quasi il 70% della popolazione vive nelle province di Udine e Pordenone. Gli stranieri censiti sono 121.887 (+1.743 rispetto al 2023), il 10,2% della popolazione regionale. Provengono da 154 Paesi, prevalentemente da Romania (20,5%), Albania (7,7%) e Bangladesh (6,9%). La diminuzione rispetto al 2023 è frutto dei valori negativi del saldo naturale e dell’aggiustamento statistico, cui si contrappongono in modo insufficiente i valori positivi del saldo migratorio con l’estero e di quello interno.

In Friuli-Venezia Giulia, come nel resto del Paese, si è raggiunto un nuovo record di denatalità. I nati sono 6.895 (-87 rispetto al 2023), di cui 1.278 stranieri (+31). Nel 2024 aumenta lievemente la mortalità (+58 decessi rispetto all’anno precedente). Il tasso di mortalità passa dal 12,2 al 12,3 per mille, con il valore più elevato nella provincia di Trieste. Le donne sono il 51,0% della popolazione residente, superando gli uomini di quasi 25mila unità, prevalentemente a causa della maggiore longevità femminile.

L’età media si innalza rispetto al 2023 da 48,5 a 48,7 anni. Pordenone è la provincia più giovane (47,3 anni), Trieste quella più anziana (49,4 anni). La componente straniera è un fattore di ringiovanimento della popolazione. Quasi il 30% della popolazione vive nei tre comuni con oltre 50mila abitanti (Trieste, Udine e Pordenone) e il 22,8% in quelli con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti. Altri approfondimenti