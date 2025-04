Da Trento a Bolzano sempre più culle vuote

Trento/Bolzano – La popolazione residente in Trentino, definita sulla base del Censimento al 31 dicembre 2023, ammonta a 545.169 residenti, in aumento rispetto al 2022 (2.173 individui; più 0,4%). Prosegue il trend decrescente del tasso di natalità, dal 7,4 per mille del 2022 al 7,0 del 2023, pur mantenendosi decisamente più elevato della media nazionale (6,4 per mille abitanti). Tra i comuni, il maggior decremento si riscontra nel comune di Fai della Paganella (da 9,8 a 1,1 per mille nel 2023); i valori minimi del tasso si registrano nei cinque comuni di Bocenago, Cavizzana, Cis, Massimeno e Palù del Fersina (0,0 per mille), il valore massimo a Vignola-Falesina (20,7 per mille). Rispetto all’anno precedente il numero dei morti diminuisce di 275 unità.

Il decremento è del 5,1% sul 2022, inferiore al valore nazionale (meno 6,1%), e riguarda soprattutto la componente più anziana della popolazione, all’interno della quale si concentra la maggior parte dei decessi. Si tratta di un collettivo che, soprattutto nella sua componente più fragile, è stato particolarmente colpito dall’eccesso di mortalità negli anni della pandemia 2020-2022. Conseguentemente, il tasso di mortalità in Trentino scende dal 10,0 per mille nel 2022 al 9,5 per mille nel 2023, risultando inferiore al tasso nazionale (11,4 per mille).

A fronte di una popolazione nazionale sostanzialmente stabile rispetto al 2022, i dati censuari evidenziano una lieve crescita della popolazione di 2.173 unità in Trentino (più 0,4%), che è il risultato di andamenti demografici differenziati sul territorio. In valore assoluto, le due comunità di valle con il maggior incremento sono la Vallagarina (più 360 residenti) e l’Alta Valsugana e Bersntol (più 354); in termini relativi registrano il più alto incremento la Paganella e la Comun General de Fascia (più 1,6% e più 1,5%); in controtendenza Primiero, l’unica comunità a registrare un decremento della popolazione (meno 44 residenti; meno 0,5%).

La situazione in Alto Adige

Ammonta a 537.533 residenti, in aumento rispetto al 2022 (3.386 individui; più 0,6%) la popolazione residente nella provincia di Bolzano, definita sulla base del censimento al 31 dicembre 2023. Lo rende noto l’Istat. Più di un terzo della popolazione (38,3%) vive negli 80 comuni con popolazione tra 1.001 e 5.000 abitanti e quasi un quinto della popolazione (19,8%) vive nel capoluogo. Come nel resto del Paese, si è raggiunto un nuovo record di denatalità: i nati sono 4.695 (meno 217 rispetto al 2022). Prosegue, quindi, il trend decrescente del tasso di natalità, dal 9,2 per mille del 2022 all’8,8 del 2023, pur mantenendosi decisamente più elevato della media nazionale (6,4 per mille abitanti).

Tra i comuni, il maggior decremento si riscontra a Glorenza (da 14 a 4,3 per mille nel 2023) e San Martino in Badia (da 14,2 a 6,3 per mille nel 2023); il valore minimo del tasso si registra a Montagna sulla strada del vino (4,1 per mille), il valore massimo a Terento (15,7 per mille). L’aumento della popolazione rispetto al 2022 è frutto dei valori positivi del saldo naturale, migratorio interno, migratorio estero e dell’aggiustamento statistico. Rispetto all’anno precedente il numero dei morti diminuisce di 658 unità. Il decremento è del 12,6% sul 2022, superiore al valore nazionale (meno 6,1%), e riguarda soprattutto la componente più anziana della popolazione, all’interno della quale si concentra la maggior parte dei decessi. Si tratta di un collettivo che, soprattutto nella sua componente più fragile, è stato particolarmente colpito dall’eccesso di mortalità negli anni della pandemia 2020-2022. Conseguentemente, il tasso di mortalità nella provincia di Bolzano scende dal 9,8 nel 2022 all’8,5 per mille nel 2023, risultando più basso del tasso nazionale (11,4 per mille).

Le donne sono il 50,4% della popolazione residente, superando gli uomini di oltre 4.200 unità, prevalentemente a causa della maggiore longevità femminile. L’età media, rimane pressoché stabile, rispetto al 2022, passando da 43,5 a 43,7 anni. Velturno è il comune più giovane (39,5 anni), Predoi il più anziano (48,6 anni). Gli stranieri censiti sono 55.913 (più 3.266 rispetto al 2022), il 10,4% della popolazione regionale. Provengono da 150 Paesi, prevalentemente da Albania (12,4%), Germania (8,4%) e Pakistan (7,2%).