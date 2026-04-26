Era andato a fare una passeggiata con la moglie in località Piscine. Il corpo ritrovato dopo una notte di ricerche

Si è concluso domenica mattina un intervento di ricerca iniziato ieri sera, per il mancato rientro di un uomo del 1941 residente a Sover

Sover (Trento) – Domenica mattina è stato ritrovato morto Renato Bazzanella, 85 anni. L’uomo, del posto, era andato a fare una passeggiata sabato pomeriggio con la moglie. La coppia poi si è separata: la donna è tornata a casa e l’uomo ha proseguito il cammino. Renato Bazzanella è scivolato sul sentiero per una quindicina di metri ed è morto. A dare l’allarme del mancato rientro a casa, sabato sera i familiari.

Era stato avvistato per l’ultima volta ieri intorno alle 14:30, mentre la Chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 è giunta intorno alle 22:00 da parte del figlio, allarmatosi non vedendo rientrare suo padre dopo la passeggiata quotidiana. La Centrale Unica di Emergenza ha prontamente allertato i soccorsi.

Vigili del Fuoco, i tecnici del gruppo ricerca, le unità cinofile e la Stazione di competenza del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino di Paganella Avisio, alla quale si è affiancata la Stazione di Pergine per le prime ricerche in notturna. Il corpo permanente dei Vigili del Fuoco, munito di droni e IMSI Catcher, ha permesso il ritrovamento del cellulare dell’uomo intorno alle 5:00 di domenica mattina.

Durante le prime ore di domenica, erano impegnati nella ricerca operatori dalle Stazioni di Pergine, Paganella Avisio, Bondone, dalla Piana Rotaliana in sinergia con Vigili del Fuoco di Sover, Segonzano e Valfloriana con i carabinieri di Cavalese e la Guardia di Finanza di passo Rolle. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 6:30 di domenica mattina, nei pressi di un sentiero in località Fraine, a quota 800 metri: è probabile che l’uomo sia scivolato e caduto oltre. Dopo la constatazione del decesso da parte dell’equipe sanitaria, la salma è stata recuperata e consegnata dai Carabinieri di Cavalese alla famiglia.