Ex Sloi, il Tar respinge il ricorso della società Sequenza

Il Tar ha stabilito che non c’è nesso di causalità tra l’attività amministrativa dell’Amministrazione comunale e l’impossibilità a costruire nell’area Sequenza e ha dunque rigettato il ricorso

Trento – “Il Tar di Trento – informa una nota del Comune – ha respinto il ricorso proposto dalla società Sequenza contro il Comune di Trento e il Ministero dell’Ambiente in merito ai danni legati all’espansione nei terreni vicini dell’inquinamento dell’area Sloi attraverso la falda sotterranea. Secondo la società, il Comune si sarebbe mosso in modo tardivo nell’ordinare l’esecuzione di misure di prevenzione ai proprietari dell’area Sloi. A causa del ritardo (l’ordinanza del sindaco è del 2024), la società Sequenza non avrebbe potuto costruire nell’area attigua ai terreni

inquinati. Per questo motivo, chiedeva un risarcimento di 4,5 milioni di euro.

Il Tar ha stabilito che non c’è nesso di causalità tra l’attività amministrativa dell’Amministrazione comunale e l’impossibilità a costruire nell’area Sequenza e ha dunque rigettato il ricorso. Dopo l’ordinanza firmata dal sindaco nel 2024 che intima agli attuali proprietari della Sloi di mettere in atto misure di prevenzione per impedire l’allargamento dell’inquinamento, è iniziato un confronto tra gli stessi proprietari e il Ministero dell’Ambiente per la progettazione di vari interventi tra cui una barriera idraulica, in modo da impedire che la falda porti a valle gli inquinanti delle aree contaminate di Trento Nord.