Innsbruck ipotizza una compagnia aerea regionale ‘virtuale’

Jet e personale in affitto per garantire collegamenti importanti

NordEst – Entro l’anno il Land Tirolo e il mondo economico locale vogliono decidere se fondare una compagnia aerea, anche se solo ‘virtuale’ senza propri aerei, con base a Innsbruck. Le grosse compagnie hanno infatti cancellato alcuni importanti collegamenti, come per esempio verso Francoforte, da dove decollano numerosi voli internazionali e intercontinentali, spiega la Tiroler Tageszeitung.

Soprattutto va garantito a lungo termine il collegamento con Vienna, per garantire l’attrattività del Tirolo come polo economico e turistico. Si tratterebbe, spiega la Tiroler Tageszeitung, di una compagnia aerea ‘virtuale’. L’idea è, infatti, quella di affittare aerei e personale dai grandi vettori e di gestire in autonomia solo il marketing e la vendita dei biglietti, come già avviene per esempio a Paderborn in Germania con la Skyhub Pad. Gli scali regionali sono infatti sempre meno interessanti per le grosse compagnie. Innsbruck tra il 2019 e il 2024 ha registrato un calo di 224.000 passeggeri sui voli di linea e di 56.000 passeggeri sui voli charter.