Innsbruck autorizza il blocco del Brennero il 30 maggio

Giorno da bollino nero, Bolzano si dice ‘estremamente irritato’

NordEst – Sabato, 30 maggio 2026, è indicato dall’Autostrada del Brennero A22 con il bollino nero in entrambe le direzioni. L’autorità distrettuale di Innsbruck non ha vietato la protesta indetta per quel giorno dal sindaco di Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, che porterà alla chiusura totale del traffico lungo il versante austriaco dell’autostrada (A13). Dalle 11.00 alle 19.00 sarà in vigore il blocco totale dell’autostrada. La chiusura interesserà il tratto compreso tra il casello di Schönberg e il valico del Brennero, in entrambe le direzioni di marcia. L’assessore altoatesino Daniel Alfreider si dice “estremamente irritato”.

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