La Fiamma Olimpica è pronta per il viaggio verso i Giochi 2026

La cerimonia venerdì mattina nella piazza del Quirinale a Roma. Il sorvolo delle Frecce Tricolori ha concluso l’evento, dando ufficialmente il via al viaggio della Fiamma che inizierà, dal 6 dicembre, il suo percorso attraverso luoghi simbolo di Roma, per poi snodarsi lungo 12.000 chilometri in 63 giorni e attraversare 110 province

NordEst – Con la cerimonia di inaugurazione avvenuta venerdì mattina nella piazza del Quirinale a Roma è stata accesa la Fiamma Olimpica. Dopo il suo discorso celebrativo, il Presidente della Repubblica ha avviato il braciere alla presenza delle più alte personalità istituzionali e del mondo dello sport, tra le quali il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò.

Il viaggio della Fiamma

La Fiamma Olimpica inizierà il suo viaggio sabato 6 dicembre, attraversando i luoghi iconici della capitale per poi toccare 110 province in 63 giorni tra cui il Trentino. Il 18 gennaio i tedofori attraverseranno Riva del Garda, Torbole e Rovereto e il 26 farà tappa a Cortina proprio nel giorno in cui ricorrono i 70 anni dell’edizione del 1956 e, due giorni più tardi, transiterà in Trentino. Proveniente da Bolzano, dopo un passaggio sugli sci attorno al Sellaronda e in Val di Fassa, toccherà Predazzo, Tesero per arrivare a Cavalese.

Il percorso della Fiamma Olimpica

Il 29 gennaio, dopo una breve deviazione a Merano, il viaggio dei tedofori passerà per Baselga di Piné, Mezzocorona e giungerà a Trento. Infine, il 30 gennaio la Fiamma ripartirà alla volta della Lombardia transitando anche per Cles, la Val di Sole, Madonna di Campiglio per poi arrivare a Livigno. Il viaggio della torcia si concluderà il 6 febbraio a Milano, per la cerimonia di apertura dei Giochi allo Stadio Giuseppe Meazza.

La cerimonia a Roma

Dopo l’esecuzione dell’Inno nazionale da parte della Banda Interforze, la Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno svolto i loro discorsi celebrativi. Al termine degli interventi, il Presidente del Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, ha consegnato al Presidente Mattarella la torcia con la quale è stato acceso il braciere della Fiamma Olimpica. Il sorvolo delle Frecce Tricolori ha concluso la cerimonia dando ufficialmente il via al viaggio della Fiamma che inizierà, dal 6 dicembre, il suo percorso attraverso luoghi simbolo di Roma, per poi snodarsi lungo 12.000 chilometri in 63 giorni e attraversare 110 province.

L’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

La Fiamma raggiungerà Cortina il 26 gennaio 2026, nel giorno dei settant’anni dell’edizione del 1956, per poi concludere il suo viaggio a Milano, il 6 febbraio 2026, per la Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali allo Stadio San Siro.