Criminalità, Bolzano 46/a e Trento 72/a

Delitti in aumento in entrambe le Province

Trento/Bolzano – Nell’Indice della Criminalità del Sole 24 Ore Bolzano occupa la 46/a e Trento la 72/a posizione. Guidano la classifica Milano, Firenze e Roma, mentre fanalino di coda – ma questa volta in senso positivo – sono tre città del sud: Benevento, Potenza e Oristano. In Alto Adige si registrano 3.325,2 delitti ogni 100.000 abitanti, che corrisponde a un aumento del 7,45% rispetto all’anno precedente. In Trentino l’aumento è ancora più significativo: 10,44%, ovvero 2.910,9 delitti ogni 100.000 abitanti. Bolzano si trova in terzultima posizione per quanto riguarda le truffe e frodi informatiche. Relativamente alto invece, come in altri territori di confine, secondo i dati del Sole 24 Ore, la percentuale di stranieri sul totale degli arresti (54,7%).