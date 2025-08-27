Incidente sul lavoro e scoppio, due feriti in codice rosso

I due, un 40enne di Cles e un 54enne di Pellizzano, stavano facendo lavori di manutenzione al parco del biolago

Monclassico (Trento) – I due operai, tavano tagliando una siepe nel parco del biolago a Monclassico, in Val di Sole quando il generatore elettrico sul cassone del furgone ha preso fuoco. Due operai comunali un 40enne di Cles e un 56enne di Pellizzano, sono così intervenuti, spegnendo le fiamme con l’estintore. Ma il calore sprigionato dall’incendio ha fatto esplodere una tanica di benzina, causando una fiammata che li ha ustionati.

I due sono sempre rimasti coscienti durante i soccorsi: il 54enne è il più grave: è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Trento ma poi trasferito al reparto dedicato agli ustionati dell’ospedale di Padova: non è comunque in pericolo di vita. Il 40enne è stato invece curato a Cles. Sul posto i vigili del fuoco di Monclassico e Malé, i carabinieri della compagnia di Cles e il personale dell’Uopsal per le verifiche del caso.

In breve

Grave incidente stradale sulla strada vecchia tra Levico e Pergine. È accaduto poco prima delle 20 di martedì 26 agosto. Un motociclista di 56 anni è finito fuori strada ed è scivolato in un dirupo per 15 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco volontari di Levico e Pergine, ma anche i permanenti di Trento col nucleo Saf (speleo alpino fluviale) visto che l’uomo è precipitato in un punto particolarmente impervio.

Una volta recuperato, il motociclista è stato trasferito in elicottero al S. Chiara di Trento.