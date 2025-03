Incidente scialpinistico in Val Ridanna, è morto l’ex sindaco di Scena, Luis Kröll

Era ricoverato all’ospedale di Innsbruck

Bolzano – È morto all’ospedale di Innsbruck Luis Kröll, l’ex sindaco di Scena ed attuale presidente della comunità del Burgraviato, rimasto gravemente ferito, ieri poco dopo mezzogiorno, in un incidente scialpinistico in Val Ridanna. Kröll è precipitato nella zona della Cima di Malavalle, a 3.450 metri di quota. A dare l’allarme è stato il compagno di escursione che non ha riportato ferite, ma è stato trovato in stato di shock dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri d’emergenza del Tirolo e della Guardia di Finanza. Le condizioni del ferito sono subito apparse molto serie. Kröll è stato trasportato all’ospedale di Innsbruck dove è deceduto nel corso della notte.

In breve

Massacra di botte e tenta di strangolare l’ex compagna: salvata dai poliziotti. Arrestato un 35enne bolzanino: gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento dove stava picchiando la donna. Non si rassegnava alla fine della loro relazione.