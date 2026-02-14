Incidente nel tunnel Totoga ed emergenza sanitaria anche a Mezzano con elicottero fermato dal maltempo a Fonzaso

Mattina di grande lavoro per i sanitari e vigili del fuoco della zona di Primiero mobilitati per due emergenze

Le immagini del tamponamento in galleria a breve distanza dall’uscita verso Imèr (ph vvf Imèr)

In aggiornamento

Primiero/Vanoi (Trento) – Incidente in galleria tra Imèr e Canal San Bovo sabato mattina. Verso le 10 nel tunnel del monte Totoga che collega Primiero e Vanoi, si sono tamponate 3 auto (una elettrica), per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto. In zona, hanno operato anche i vigili del fuoco di Imèr, Vanoi e Mezzano, con i sanitari e le ambulanze del 118.

Secondo le informazioni fornite dalla centrale di Trentino emergenza, il ferito più grave è un 44enne che è stato trasferito in ambulanza e codice rosso, al’ospedale di Feltre (Belluno) con altri due feriti lievi. La galleria è stata riaperta in tarda mattinata dopo che i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture coinvolte, fortunatamente senza conseguenze più gravi, in un tunnel molto lungo e in una giornata con traffico intenso.

Sempre in mattinata, emergenza sanitaria a Mezzano. Doveva intervenire l’elicottero ma per condizioni meteo avverse il velivolo è atterrato nel vicino Feltrino, con trasferimento dei sanitari sul luogo dell’intervento da parte dei vigili del fuoco di Mezzano e il supporto anche dei sanitari in ambulanza.