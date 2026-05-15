Nella zona artigianale di Silandro un operaio bosniaco di 51 anni è morto schiacciato da un carrello elevatore

Tragico incidente si è verificato in mattinata verso le 8 nella zona artigianale di Vezzano. Un uomo è morto schiacciato da un carrello elevatore nell’areale della ditta di costruzioni Marx

Silandro (Bolzano) – La vittima è Asmir Slomic, bosniaco di 51 anni, residente a Silandro. Era alla guida di un muletto che è entrato in collisione con un altro mezzo di movimento terra, condotto da un altro operaio. Nell’impatto il mezzo si è ribaltato e Slomic è rimasto incastrato sotto. Inutile l’intervento dei soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco di Silandro e Vezzano oltre ai soccorritori della Croce Bianca. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri e degli ispettori del lavoro.