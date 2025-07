Incidente in volo per un elicottero a Levico

Per cause in corso di ricostruzione un piccolo elicottero si è ribaltato in fase di atterraggio a Levico

In aggiornamneto

Levico (Trento) – Soccorsi mobilitati domenica mattina dopo le 10 per un piccolo elicottero che si è ribaltato in fase di atterraggio in zona Levico Vetriolo. Non ci sarebbero feriti. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, sanitari con il supporto dell’elisoccorso.

In breve

L’elicottero è intervenuto a Primiero verso le 5 del mattino di domenica per un grave incidente. Il codice rosso è scattato alle 4 del mattino di domenica 6 luglio. Il personale sanitario ha preso in carico una ragazza quindicenne, un sedicenne, due diciassettenni e altrettanti diciottenni. Due feriti trasportati all’ospedale Santa Chiara di Trento, gli altri quattro a Feltre (Belluno).