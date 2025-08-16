Incidente auto moto sabato mattina tra Primiero e San Martino: un ferito non grave

Soccorso un 41enne, trasferito in ambulanza a Feltre

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Incidente auto moto verso le 10 di sabato mattina, sulla statale 50 fra Primiero e San Martino di Castrozza. “I feriti non sono gravi – informa l’Ispettore dei Vigili del fuoco Alberto Tisot – Ci sono stati disagi al traffico, ma in questi giorni di grande flusso, che hanno comportato varie code”, ma subito risolte in breve tempo. Intervenuti sul posto dei Vigili del fuoco di Primiero con i sanitari di Trentino emergenza. Il ferito non grave, di 41anni, è stato trasferito al San Maria del Prato di Feltre, con vari traumi.