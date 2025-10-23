Incidente con elicottero da lavoro sul Gruppo di Fanes, ferito il pilota

Unica persona a bordo del velivolo il pilota, un 51enne trentino. Recuperato e intubato sul posto l’uomo è ricoverato all’ospedale di Bolzano in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita

Aiut Alpin Dolomites vola già da tempo anche con i visori notturni

Bolzano – È rimasto ferito il pilota trentino, 51enne, dell’elicottero precipitato nel pomeriggio di mercoledì sulle montagne del Gruppo di Fanes, in val Pusteria, durante un’operazione di trasporto di legname. L’uomo è stato soccorso sul posto, intubato e trasportato all’ospedale di Bolzano: le sue coindizioni sono considerate gravi. L’incidente è avvenuto nella zona sopra il rifugio Fanes, dove erano in corso lavori boschivi.

Sul posto sono stati mobilitati l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, i Vigili del fuoco con Guardia di Finanza e i Carabinieri. L’intervento è stato molto complesso per la zona impervia (foto Soccorso alpino Marebbe). Gli elicotteri di emergenza in Alto Adige, i tre Pelikan e l’Aiut Alpin Dolomites, sono dotati di visori notturni di ultima generazione che consentono di volare in montagna anche con il buio.

Le operazioni di recupero e di messa in sicurezza dell’area sono proseguite senza sosta fino alla tarda serata, mentre sono in corso anche gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.