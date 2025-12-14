Un anno fa arresti e perquisizioni, ora per i pm non ci sono elementi per sostenere l’associazione a delinquere

Ora starà al gip decidere se accogliere le richieste della Procura e come procedere con le ipotesi di reato ancora portate avanti

Trento – A distanza di poco più di un anno, l’inattesa notizia. La Procura della Repubblica di Trento ha infatti chiesto al giudice per le indagini preliminari di archiviare proprio le accuse più gravi, non ritenendo sussistano elementi per sostenere in giudizio l’accusa per il reato associativo. Restano in piedi alcune ipotesi di reato minori.

Una richiesta del tutto inattesa quella die pm trentini, dopo che a fine 2024 l’inchiesta Romeo aveva letteralmente terremotato il mondo della politica e degli affari in regione. Ora starà al gip decidere se accogliere le richieste della Procura e come procedere con le ipotesi di reato ancora portate avanti.