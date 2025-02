Inchiesta “Romeo”, interrogatorio di Benko in Austria. Sentito come persona informata anche Kompatscher

Renè Benko compare dinnanzi ai giudici della procura economica anti-corruzione di Vienna (WKStA) che dovranno valutare se prorogare la custodia cautelare nei suoi confronti o prendere altri provvedimenti

Bolzano – Renè Benko, 47 anni, arrestato il 23 gennaio scorso nella sua residenza di Innsbruck a seguito di diversi capi di accusa in campo finanziario, si trova detenuto in regime di isolamento presso la “Graues Haus” della capitale austriaca e nei suoi confronti vengono contestati diversi reati, in primis i motivi che hanno portato al fallimento della Signa Holding da lui fondata. Benko è indagato al momento in quattro Paesi: Austria, Liechtenstein, Germania e Italia.

Intanto sentito come persona informata sui fatti dai magistrati di Trento anche il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher. I pm della direzione distrettuale antimafia del capoluogo del Trentino continuano le indagini nell’inchiesta che a dicembre scorso ha portato a un ordine di arresto per il magnate autriaco e nella quale sono indagate a vario titolo 77 persone tra politici, imprenditori, architetti, funzionari pubblici e un ex generale dei carabinieri. L’indagine, denominata “Romeo”, ha dato conto di contatti, come telefonate e chat, fra politica, appalti e imprenditoria in Trentino Alto Adige.