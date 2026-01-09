Inchiesta “Romeo”, avviso di chiusura indagini per 28 indagati

Già a fine novembre la Procura aveva chiesto l’archiviazione

Trento – Chiusa dalla procura della Repubblica di Trento, l’inchiesta “Romeo” su presunti intrecci tra affari e politica nelle zone dell’Alto Garda e in provincia di Bolzano. A fine novembre, i pm avevano chiesto l’archiviazione per le ipotesi di reato più pesanti, richiesta sulla quale il gip deciderà il mese prossimo, avendo fissato l’udienza per il 5 febbraio. L’avviso di chiusura indagini è stato recapitato a ventotto indagati. Gli avvocati difensori sottolineano il ridimensionamento delle accuse con la caduta dell’ipotesi di associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso.