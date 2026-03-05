Fiamme nella notte in Cadore: distrutto completamente un fienile

Un incendio è divampato nelle prime ore della notte a Venas di Cadore, nel comune di Valle di Cadore. L’allarme è scattato intorno all’1.40 in via Marconi 6, dove le fiamme hanno interessato un edificio residenziale

NordEst – Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Belluno è intervenuto con 31 operatori, tra personale permanente dei distaccamenti di Belluno e Pieve di Cadore e volontari provenienti da Valle di Cadore, Calalzo e Borca di Cadore. Per le operazioni sono stati impiegati 12 automezzi: quattro autopompe serbatoio, cinque autobotti, un’autoscala e il carro aria, utilizzato per il ripristino delle riserve degli autoprotettori in dotazione alle squadre.

Il rogo ha distrutto completamente un fienile adibito a ricovero attrezzi e ha reso inagibile l’immobile adiacente, composto da quattro unità abitative. Per motivi di sicurezza sono state evacuate 13 persone. Il sindaco di Valle di Cadore, presente sul posto durante l’intervento, ha disposto soluzioni abitative temporanee per i residenti rimasti senza casa. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri, il personale del Suem 118 e i tecnici dell’ente gestore dell’energia elettrica, che hanno provveduto alla disattivazione delle linee. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte dell’Ufficio di polizia giudiziaria del comando dei Vigili del fuoco, impegnato negli approfondimenti tecnici. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area proseguono, con le squadre ancora al lavoro.

