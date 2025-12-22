Incendio in un appartamento in via Sottocastello: evacuate due abitazioni

Due persone sono state trasferite in ospedale. Le cause del rogo sono in corso di accertamento

Belluno – I Vigili del Fuoco del Comando di Belluno sono intervenuti per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento situato in via Sottocastello, nel comune di Belluno. L’intervento ha visto l’impiego di cinque squadre, provenienti dalla sede centrale, che hanno operato con un dispositivo comprendente: un’autopompa serbatoio, un’autobotte, il carro aria e due mezzi di supporto.

Sono state evacuate due unità abitative adiacenti per garantire la sicurezza degli occupanti. Due persone sono state prese in carico dal personale sanitario giunto sul posto e trasferite in ospedale per le necessarie valutazioni mediche. Purtroppo il rogo ha causato la morte dei due animali domestici presenti nei locali coinvolti. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno circoscritto le fiamme, impedendo la propagazione alle altre stanze e alle unità condominiali vicine. L’intervento si è concluso intorno alle ore 12, con il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’area. Accertamenti in corso sulle cause. Il servizio TGR Veneto.