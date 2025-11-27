L’incendio è divampato intorno alle 9 di giovedì 27 novembre

Riva del Garda (Trento) – A Riva del Garda, in Trentino, è in corso un massiccio intervento dei vigili del fuoco per un incendio scoppiato alla cartiera in località Varone. L’allarme è stato lanciato verso le ore 9. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco volontari della zona, come anche quelli permanenti di Trento. Il rogo interessa il tetto di un capannone e la colonna di fumo è ben visibile dai pendii dell’Alto Garda. Accertamenti in corso sulle cause. I danni sono molto ingenti.