Incendio a Vignole di Arco: anziano ustionato

L’unico residente dell’immobile, un anziano di 89 anni, è stato trasportato in ospedale per le ustioni riportate

Arco (Trento) – Sabato pomeriggio, intorno alle 16.30, un incendio ha interessato un’abitazione di due piani in via Mazzini a Vignole di Arco. I vigili del fuoco locali sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme, le cui cause sono ancora in corso di accertamento. Per facilitare le operazioni di soccorso, via della Maza è stata chiusa al traffico in modo parziale e temporaneo. L’unico residente dell’immobile, un anziano di 89 anni, è stato trasportato in ospedale per le ustioni riportate alle braccia. Il rogo, alimentato dalla legna stoccata in cantina, ha causato danni ingenti alla struttura. La sindaca Fiorio ha dichiarato l’edificio inagibile.

In breve

Bolzano, venerdì sera i vigili del fuoco volontari di Montefranco, in Alto Adige, sono stati allertati per un incendio di veicoli a Sinigo. All’arrivo sul posto, diversi veicoli parcheggiati, tra cui un’autovettura e un furgone, erano già completamente avvolti dalle fiamme.