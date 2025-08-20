Incendio in via Perini. Serghei Oprea muore intossicato nel suo laboratorio

Via vai di persone con gli occhi lucidi stamattina in via Perini. Perché in tanti erano affezionati a Serghei Oprea, il ciabattino moldavo che riparava le scarpe di tutto il quartiere

Trento – E’ morto nel suo laboratorio dove si era attardato Serghei Oprea, calzolaio moldavo di 58 anni. Le fiamme, divampate verso la mezzanotte di martedì 19 agosto in via Perini a Trento, hanno completamente distrutto il locale. L’artigiano – rimasto intrappolato all’interno – è stato trovato morto intossicato dai vigili del fuoco. Sono in corso le indagini sull’origine delle fiamme, alimentate poi dalla grande quantità di scarpe e borse presenti nella bottega, oltre alle colle e solventi utilizzati. I danni sono ingenti. I vigili del fuoco di Trento hanno lavorato fino all’alba del 20 agosto per liberare il locale dalle macerie.

Il ricordo del sindaco Ianeselli

“Era bravo ed onesto’, mormoravano i clienti increduli davanti al negozio dove Serghei lavorava sempre fino a tardi e dove stanotte ha trovato la morte a causa di un terribile e tragico incendio”. È il ricordo affidato ai social dal sindaco di Trento Franco Ianeselli, dopo l’incendio che ieri sera è costato la vita a Serghei Oprea, che lavorava nel centro cittadino.

“Dopo essere stato emigrante in Germania e Inghilterra, Serghei una decina di anni fa era approdato in via Perini dove aveva iniziato a lavorare come apprendista nel negozio del ciabattino storico per poi rilevarne l’attività. Purtroppo il viaggio di quest’uomo gentile si è concluso troppo presto e nel più drammatico dei modi”, aggiunge il primo cittadino. “Ringrazio i vigili del fuoco, che hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza il palazzo e ringrazio la polizia locale, che ha presidiato la strada fino a questa mattina e ha trovato una sistemazione in albergo per la famiglia residente in un appartamento temporaneamente inagibile a causa del fumo”.

