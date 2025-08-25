Incassa 2.700 euro con casa vacanze inesistente, denunciato

Indagine dei Carabinieri di San Candido in Alto Adige

NordEst – I Carabinieri di San Candido hanno denunciato un giovane milanese, accusato di aver truffato alcuni turisti romani. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe pubblicato online un annuncio per una casa di vacanze inesistente, riuscendo a incassare la somma di 2.700 euro senza mai fornire l’alloggio promesso. La truffa è stata scoperta grazie alle denunce delle vittime e agli accertamenti condotti dai Carabinieri, che, attraverso indagini mirate, sono risaliti all’autore del raggiro.

Il Comandante della Stazione, Mar. Magg. Mauro Antonio Margarito, ha colto l’occasione per lanciare un appello alla prudenza. “Quando si cercano case vacanze online – ha dichiarato – è fondamentale diffidare di offerte troppo allettanti rispetto ai prezzi medi. È sempre importante verificare l’esistenza reale della proprietà e accertarsi che sia effettivamente disponibile. Inoltre, si consiglia di utilizzare solo piattaforme sicure, che garantiscano sistemi di pagamento tracciabili. Mai inviare denaro in anticipo senza aver verificato con certezza l’identità del locatore”.