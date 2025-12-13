Il viaggio dura un’ora in meno

Con l’entrata in funzione della nuova Koralmjet, l’Austria apre una nuova fase per la mobilità ferroviaria e per il corridoio Baltico-Adriatico. Dopo 27 anni di lavori, la Koralmbahn entra nella storia delle infrastrutture europee

NordEst – L’inaugurazione del Tunnel della Koralpe, lungo 33 chilometri e percorribile fino a 250 km/h, riduce il tempo di viaggio tra Graz e Klagenfurt a 39 minuti, trasformando un collegamento storicamente complesso in una tratta rapida e stabile. Alla corsa inaugurale hanno partecipato numerose autorità, tra cui il Presidente federale Alexander Van der Bellen, il Cancelliere Christian Stocker e il Ministro Andreas Babler.

Il treno è partito da Graz alle 11.00 ed è arrivato a Klagenfurt alle 11.38, accolto da cittadini e dallo staff delle ferrovie ÖBB. Il servizio regolare partirà domenica, con oltre 5.500 prenotazioni già registrate per l’evento inaugurale e diversi treni prossimi al tutto esaurito. Per ÖBB si tratta di un passaggio “storico”, come ha sottolineato l’amministratore delegato Andreas Matthä, parlando di un collegamento “mai esistito prima” tra Stiria e Carinzia.