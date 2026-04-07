Pasquetta di grande lavoro per i sanitari in Trentino ma anche nel vicino Veneto

A Pasquetta 70 interventi da mezzanotte a metà pomeriggio in Trentino. Un numero destinato a salire. In Veneto diversi incidenti mortali in poche ore in varie zone

NordEst – Un ciclista veneto di 53 anni, di Scorzè, provincia di Venezia, è caduto mentre pedalava lungo la ciclabile in Valsugana, a Olle. Il 53enne stava pedalando in gruppo in un tratto in discesa quando ha perso il controllo ed è caduto, sbattendo violentemente la testa sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi: l’elisoccorso è intervenuto in breve tempo, visto che era già in volo perché stava tornando da un altro intervento, ma nel frattempo l’uomo è andato in arresto cardiaco ed è stato rianimato con il defibrillatore dai vigili del fuoco di Borgo Valsugana. Ora è ricoverato in rianimazione a Trento.

Grave incidente in auto a Padergnone, frazione del comune di Vallelaghi. Un’auto con a bordo tre ragazzi molto giovani, del posto, è finita fuori strada lungo la provinciale 84 che collega Padergnone a Calavino, all’altezza del bivio per andare in paese. L’incidente è avvenuto nel tratto in salita che porta a Vezzano: per cause ancora da accertare l’auto ha finito la sua corsa sbattendo violentemente contro un muretto a secco Tre i feriti, uno, un 18enne che si trovava sui sedili posteriori, è particolarmente grave: è stato trasportato a Trento con l’elicottero ed è ricoverato in rianimazione.

Pasquetta tragica in Veneto

A perdere la vita, in due incidenti distinti, un motociclista di Rossano Veneto deceduto a Castelfranco Veneto, e una automobilista morta nel Veneziano a Ceggia. A Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, un motociclista di 67 anni, residente a Castelfranco Veneto (Treviso), ha perso la vita in un violento incidente stradale. L’uomo si trovava in sella alla propria motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato uno scontro frontale con un’automobile.

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di lunedì tra due auto a Ceggia, nel veneziano. Il bilancio è di una donna 58enne deceduta, mentre è grave il compagno. Incidente tra cinque auto anche a Susegana: 14 feriti, due gravi. Traffico in tilt sulla Pontebbana.

Tragedia nel giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile, ad Arsiero, in provincia di Vicenza, dove un 21enne Padovano è morto annegato dopo essere caduto accidentalmente nel torrente Astico. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in una zona, la contrada Pria, frequentata da molte persone per il picnic del lunedì dell’Angelo. Tragico decesso anche per Carlo Fregonese, ex guardiano dell’Electrolux, scivola nel canale mentre pesca e muore. A dare l’allarme è stato un passante, verso le 6.40, insospettito da quella canna da pesca abbandonata. Ha allertato i carabinieri, arrivati sul posto con i militari della stazione di Aviano. Il corpo dell’anziano è stato ritrovato nel canale.

Un drammatico incidente mortale a Castagnaro, in provincia di Verona, ha spezzato la vita di Giulio Cervato, 33 anni, nelle prime ore della domenica di Pasqua. Lo schianto è avvenuto lungo la strada che collega la frazione di Menà al comune della bassa veronese, all’altezza dell’incrocio con la strada per Villa d’Adige, in provincia di Rovigo. Tremendo incidente nel pomeriggio di Pasqua (domenica 5 aprile) in Liguria, dove sono morti marito e moglie residenti in provincia di Treviso nello scontro fra la loro moto e un’auto. Gravemente ferito anche l’automobilista, colto da malore dopo l’impatto. Infine ad Asiago, un escursionista trentino intrappolato nella neve, soccorso dal 118.

In breve

San Martino di Castrozza, elicottero sull’alpe Tognola. Elisoccorso con i sanitari in azione nel pomeriggio di lunedì per una giovane sciatrice che ha accusato un grave malore in pista. Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’elicottero per le prime cure del caso. Successivamente il trasferimento in ospedale.