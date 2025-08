In Trentino si alza a 3kg la raccolta consentita di funghi

Solo dalle 7 alle 19, contenitori rigidi e niente rastrelli

Trento – Dal 2 agosto 2025, i cercatori di funghi in Trentino possono raccogliere fino a 3 chili a persona, dai 2 precedenti. “Si tratta di un piccolo ma significativo aggiornamento – spiega l’assessore provinciale alle foreste Roberto Failoni – pensato per andare incontro alle esigenze dei cercatori e al contempo coerente con il rispetto dell’ecosistema. Il Trentino è una terra ricca di biodiversità e valorizzare in modo responsabile le risorse del bosco è fondamentale, sia per i residenti, sia per gli ospiti che scelgono la nostra terra come meta di vacanza”.

Tutte le altre regole relative alla raccolta dei miceti restano invariate. Possono raccogliere funghi i residenti o i nati in un Comune della provincia, i proprietari di boschi nei propri terreni e coloro che vantano un diritto d’uso civico. Anche i non residenti possono effettuare la raccolta, purché sia consentito nel Comune interessato e previo versamento di un contributo: va ricordato che questa possibilità è spesso esclusa nei parchi naturali e nelle foreste demaniali. Chi va a funghi deve rispettare orari precisi – dalle 7 alle 19 – ed è tenuto a trasportare i funghi in contenitori rigidi e aerati, dopo averli puliti sul posto. La raccolta deve avvenire con modalità che tutelino il bosco: è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri strumenti che possano danneggiare il terreno o l’apparato vegetativo dei funghi. Ulteriori informazioni su norme, modalità di rilascio dei permessi e buone pratiche per una raccolta sicura e rispettosa dell’ambiente a questo link del portale Pat dedicato .

In breve

Ospedale Santa Chiara: prima ablazione epicardica ventricolare per via videotoracoscopica

Approvato l’avviso per l’iscrizione al corso di formazione 2025-2026 rivolto ai medici delle RSA

Primo sì alla riforma Icef, ora il testo in commissione consiliare

Luce in fondo alla galleria: abbattuto l’ultimo diaframma a Ponte Pià

Apicoltura: contributi per mezzo milione di euro

Consulta per la pesca nel lago di Garda, designati i rappresentanti

Intelligenza artificiale a supporto della Provincia

Morbillo: quasi un italiano su 10 suscettibile al virus

SS 240 di Loppio e Val di Ledro, prolungati i lavori notturni

Novità per TreC Mamma

Alloggi universitari: Il TRent supporta studenti e famiglie

Il Festival dello Sport di Trento: l’11 settembre a Milano la presentazione

Meteo: fino a sabato correnti umide ed instabili

Agricoltura, esteso a tre nuove aree il progetto “Irritre” per l’irrigazione di precisione