In Italia badante, all’estero ricercato per omicidio

Arrestato dalla Questura di Bolzano un cittadino tagiko

Bolzano – Personale della Questura di Bolzano ha arrestato un cittadino tagiko di 45 anni, ricercato dalle autorità del suo Paese per un omicidio commesso oltre vent’anni fa. L’uomo, che viveva in Italia da tempo sotto false generalità, dichiarandosi cittadino afgano, era riuscito a ottenere un permesso di soggiorno per protezione Grazie a questo documento, aveva svolto diversi lavori come badante in varie città italiane, fino ad approdare a Bolzano.

È proprio nel capoluogo altoatesino che gli investigatori della Squadra Mobile, in collaborazione con il servizio Interpol e il Servizio di cooperazione internazionale, sono riusciti a identificarlo e rintracciarlo, dopo complesse indagini e riscontri incrociati. Secondo le autorità del Tagikistan, l’uomo sarebbe coinvolto in un omicidio commesso nel luglio del 2000 in concorso con un altro militare, ai danni di un commilitone e vicino di casa. Per questi fatti era stato emesso un mandato di cattura internazionale. L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bolzano, dove rimarrà a disposizione della Corte d’Appello, competente in materia di estradizione.

In breve

Una frana ha investito ieri sera due auto a val Senales, fortunatamente senza causare feriti. Verso le ore 22, dopo un violento nubifragio, si è verificato il distacco di terra e sassi nei pressi di Monte Santa Caterina, tra Rattisio Veccio e Walchhof. Gli occupanti delle vetture sono riusciti a scendere dai mezzi e portarsi in sicurezza.